العثور على جثث 7 مهاجرين جزائريين قبالة سواحل إسبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (وكالات)

أفادت وسائل إعلام محلية إسبانية، أمس، بأنه عثر على جثث 7 مهاجرين من الجزائر على ساحل ألميريا جنوبي إسبانيا.

وذكرت صحيفة «فوز دي ألميريا» أن الجثث تعود لأربعة رجال وسيدة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وشخص آخر لم تحدده عثر عليهم على الشاطئ أو طافين فوق الماء بالقرب من منطقة ليفانتي منذ يوم الأحد.

ولم يتضح ما إذا كانوا جميعاً على نفس القارب الذي يمكن أن يكون قد غرق. وكانت هناك تكهنات أيضاً بأنهم ربما يكونون قد غرقوا عندما أجبرهم المهربون الذين جلبوهم من الجزائر إلى إسبانيا على القفز من القارب.