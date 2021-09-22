اخبار العالم

واشنطن: تجنيد «الحوثي» للأطفال يقوض جهود السلام

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندر كينغ أن تجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.
وجدد ليندر كينغ خلال لقائه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، موقف بلاده الداعم لإحلال السلام وللتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واستخدام كل القنوات الدبلوماسية لإحلال السلام.
وأكد رغبة بلاده الكبيرة في مساعدة اليمن وبناء سلام دائم والقيام بكافة الاتصالات مع الدول المعنية على ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا