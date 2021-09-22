طالبان: نعمل بجدّ للتمهيد لتعليم طالبات الثانوي بأسرع ما يمكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة، بعدما أعلن عن باقي التشكيلة الحكومية التي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها.

وقال في مؤتمر صحافي من كابل، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس “فيما يتعلق بمدارس الفتيات، تعمل وزارة التعليم بجد للتمهيد لتعليم طالبات الثانوي بأسرع ما يمكن، والعمل جارٍ لتنفيذ الإجراء”.

مضيفاً أن “العمل مستمر من أجل تذليل العوائق القائمة أمام عمل المرأة”. ومضى قائلا “نحاول تعزيز الحكومة أكثر، وقد نعين نساء في بعض المناصب في القطاعات المناسبة، ويوما ما سنعلن أسماءهن هنا”.

أتى ذلك بعد أن رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات الحركة فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لا سيما بعد أن أعلنت السبت الماضي أنها ستسمح بعودة الطلاب والمعلمين الذكور إلى المدارس فقط، فيما بقيت المعلمات والطالبات في البيوت.