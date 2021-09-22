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بابا الفاتيكان ممازحاً: بعض الناس أرادوني ميتاً!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مازحا إن بعض الناس في الكنيسة تمنوا ألا ينجو من عملية القولون الأخيرة التي أجراها.

وأدلى البابا بهذا التعليق خلال اجتماع مع أعضاء طائفة اليسوعيين، وهي إحدى طوائف الكنيسية الكاثوليكية، في سلوفاكيا هذا الشهر، بحسب ما ذكرت مجلة لا سيفيلتا كاتوليكا التي تصدرها هذه الطائفة اليوم الثلاثاء.

وعندما سأل أحد أعضاء الطائفة عن صحته، نُقل عن البابا فرنسيس قوله “ما زلت على قيد الحياة. رغم أن بعض الناس أرادوني ميتا”. وأضاف “أعلم أنه كانت هناك حتى اجتماعات بين الأساقفة الذين اعتقدوا أن البابا في حالة أكثر خطورة مما يقال… كانوا يستعدون لانتخاب بابا جديد. فليكن. الحمد لله، أنا بخير”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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