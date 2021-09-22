محمد الفلاح - خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في شبوة.. والقبائل تستنفر

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في صفوفها خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة، شرق اليمن.



وقالت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، إنها تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن العشرات سقطوا بين قتلى وجرحى.

كما أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الميليشيا تكبدت خسائر المعدات حيث تم تدمير 3 مدرعات و6 أطقم بما عليها من أسلحة وذخائر، في منطقتي عين وبيحان.

وأشار المركز إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة، فيما استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميليشيات الحوثية.

هجوم مباغت على جبهة العبدية

في الأثناء، شن الجيش اليمني، هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها الميليشيات في جبهة العبدية جنوب محافظة مأرب، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وكان المركز نشر مقطع فيديو لحظة استهداف قوات الجيش اليمني مواقع وثكنات الميليشيات الانقلابية في جبهات غرب مأرب.