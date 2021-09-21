شكرا لقرائتكم خبر عن «جاي إن»: يجب استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بشكل سريع.

وقال مون فى كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء إنه يجب استئناف الحوار بين بلاده وكوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "عندما تعمل الكوريتان والدول المحيطة سويا ، سيحل السلام". وتابع مون أن كوريا الجنوبية تقف مستعدة دائما للقاء كوريا الشمالية "بروح التعاون"، لكن كوريا الشمالية يجب أن تتكيف مع التغيرات في "عصر مجتمع" جديد.