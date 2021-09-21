الكشف عن مفاجأة كبرى تخص رونالدو

وانتقل رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس، بعدما أبلغ موكله خورخي مينديز برغبته في الرحيل عن البيانكونيري.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مينديز تواصل مع أكثر من نادٍ لعرض خدمات رونالدو بما فيهم أتلتيكو مدريد، الغريم التقليدي لريال مدريد، والذي يعتبر رونالدو أحد أساطيره.



وأضاف التقرير، أن أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو، ليضطر مينديز في البحث عن خيارات أخرى.

وكان رونالدو قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل مانشستر يونايتد ويستعيد خدماته بعد رحيله في عام 2009.