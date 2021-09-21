بالأرقام.. إحصائية جديدة بعدد الملقحين حول العالم

وأوضحت البيانات المجمعة أن "إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و936 مليون جرعة".

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 229 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

