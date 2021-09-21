شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، أن الصين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بنهاية العام.



قدم شي هذا التعهد في خطاب مصور بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه على نوايا بلاده السلمية في العلاقات الدولية وقال إن الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة.

وتحدث شي بعدما رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن معالم حقبة جديدة من المنافسة الشديدة دون حرب باردة برغم صعود الصين، وذلك في أول خطاب له بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.