تعرف على توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئياً ومغبر أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة وتباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.



وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد - أن الطقس غداً سيكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً خاصةً شمالاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويستمر طقس "الخميس" رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم "الجمعة" رطبا صباحاً على بعض المناطق الشمالية وصحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على المناطق الداخلية، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس " السبت" فسيكون رطبا صباحاً على بعض المناطق الشمالية وصحو إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويشهد يوم "الأحد" طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الداخلية، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي خاصة غرباً وخفيفا في بحر عمان.