89 عضوا يسحبون الثقة من الحكومة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، صحة الإجراءات التي قام مجلس النواب من خلالها بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في جلسة أمس.

وقال المريمي «لقد حضر جلسة أمس 113 نائبا، صوت منهم 89 نائبا لصالح إسقاط الحكومة، وبهذا يكون الإجراء صحيحا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس».

وأفاد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تصريف الأعمال لحين النظر في إمكانية اختيار حكومة جديدة من قبل مجلس النواب، وأشار إلى وجود احتمال استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وكان عضو مجلس النواب محمد الرعيض أكد لقناة «ليبيا الأحرار» عدم قانونية إجراءات سحب الثقة، مفيد بأن ذلك يحتاج لأغلبية 120 صوتا، في حين قال عضو المجلس محمد عريفة لقناة «فبراير» إن «ما حدث في الجلسة تزوير كبير، ومن صوتوا على سحب الثقة لا يتجاوز عددهم الـ70 نائبا».

وفي سياق متصل، وبحسب ما أوردته قناة 218، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة رفض المجلس سحب الثقة من الحكومة، واعتبر سحب الثقة «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

وكان الموقع الالكتروني لمجلس النواب نقل عن المتحدث الرسمي باسمه عبدالله بليحق القول إنه تم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا كانوا حاضرين في التصويت.