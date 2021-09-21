مخزون الغذاء يقترب من النفاد باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من نفاد مخزون المساعدات الغذائية لليمن، داعيا الداعمين إلى الوفاء بتعهداتهم.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج «ديفيد بيسلي»، على تويتر، «لم يطعم برنامج الأغذية العالمي شخصا واحدا بناء على وعد، الوعود لا تفيد إذا لم تتبع المساهمات». وأضاف «نحن ندعو على وجه السرعة أولئك الذين تعهدوا لمساعدة اليمن لكتابة الشيكات، بحيث يتمكن البرنامج من الاستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة»، وختم «مخزوننا الغذائي ينفد».

وتشكو المنظمات الدولية من نقص في تمويل برنامج تدخلاتها الإنسانية الأمر الذي دفعها إلى إيقاف عدد من البرامج الإنسانية، ودعت الأمم المتحدة، إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني، لتفادي انهيار وشيك للأنظمة المؤسسية بما فيها المرافق الخدمية الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن «أوتشا»، على حسابه في تويتر. وقال المكتب إن «هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي».

وأكد ضرورة تقديم الدعم العاجل للاقتصاد اليمني «لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية».

من جهة أخرى شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة جبايات كبيرة ومنظمة من التجار والشركات بمناطق سيطرتها بمناسبة يوم انقلابها على السلطة وما تطلق عليه ثورة 21 سبتمبر، وهو يوم حزين على اليمن واليمنيين، ويرى المراقبون أن نكبة 21 سبتمبر 2014م التي جلبها الحوثيون إلى اليمن لا تزال تطحن الشعب اليمني وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة والملاحة البحرية، فضلا عن نهب رواتب موظفي الدولة واحتياط البنك المركزي وتدمير اليمن.

ميدانيا وفي تطورات متسارعة كشفت الأنباء عن ارتداد حوثي جديد على بعض مناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن، حيث شنوا اعتداءات عنيفة على مركز منطقة العليا في بيحان شبوة بالتوازي مع التقدم في منطقة العين وصولا إلى ضاحية شقيق ببيحان شبوة.

وتشهد جبهات محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في عدة مواقع بجبهتي الكسارة، والمشجح، في صرواح، عقب اعتداءات حوثية، انتهت بالفشل.

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