الجامعة العربية تؤكد حرصها على الشراكة الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام، باعتبارهما من أنجع الوسائل المتاحة في مجال تعزيز السلام والأمن الدوليين وصونهما. وعبرت الجامعة في بيان لها أمس، بمناسبة مشاركتها في الاحتفاء باليوم الدولي للسلام، عن حرصها على إقامة شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات والصراعات المسلحة وحلها، وبناء عالم ينعم بالسلام المستدام، داعية جميع الدول التي تشهد صراعات مسلحة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.



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