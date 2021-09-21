بوريل: الاتّحاد الأوروبي متضامن مع فرنسا في أزمتها مع الولايات المتّحدة

أكّد وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الإثنين، أنّ دول الاتّحاد الـ27 أعربت عن "تضامنها" مع فرنسا في أزمة الغوّاصات الأسترالية الناشبة بينها وبين الولايات المتّحدة.
وقال بوريل إنّ وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة "أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا"، مشدّداً على أنّهم أعربوا عن "تضامن واضح".
وأضاف أنّ وزراء الخارجية الـ27 اعتبروا أنّ الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن إثر إعلان الولايات المتّحدة تشكيل تحالف أمني في المحيطين الهندي والهادئ يضمّ إليها كلاً من بريطانيا وأستراليا، ليس "مسألة ثنائية" بل قضيّة "أثّرت" على الاتّحاد الأوروبي بأسره.
وأعرب بوريل عن أسفه لأنّ هذا التحالف "لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في 15 أيلول/سبتمبر الجاري تشكيل تحالف استراتيجي جديد يضمّ كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في مبادرة كانت من أولى ثمارها نسف صفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع.
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