رئيسي: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت داعش الآن جارة أوروبا

وفي كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، قال رئيسي إنه "لولا تضحيات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الراحل أبو مهدي المهندس لكانت "داعش" جارة أوروبا على ساحل المتوسط".ولفت إلى أن "الحضور العسكري الأمريكي في سوريا والعراق يقف عائقا أمام تحقيق الديمقراطية وإرادة الشعوب"، مضيفا أن "الحرية لا تأتي عبر القوات العسكرية الخارجية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تخرج من العراق وأفغانستان بل يتم إخراجها من هناك"، مشدداً على أن "سياسة إيران هي الحفاظ على وحدة أراضي جميع دول المنطقة".