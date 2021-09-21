الارشيف / اخبار العالم

بالأرقام.. تراجع حالات الدخول للمستشفيات البلجيكية جراء كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. تراجع حالات الدخول للمستشفيات البلجيكية جراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معهد سيينسانو للصحة العامة البلجيكي إن عدد حالات الدخول الجديدة للمصابين بكوفيد 19 للمستشفيات مستمر في الانخفاض فيما واصلت الإصابات ارتفاعها بنسبة 6 في المائة.

 

وأضاف المعهد في آخر تقرير له أن الإصابات الجديدة زادت بشكل طفيف خلال الأيام السبعة من 11 إلى 17 سبتمبر، لتصل إلى 065 2 حالة في المتوسط يوميا. وإجمالا، أصيب أكثر من 1.2 مليون شخص بالفيروس في بلجيكا منذ مارس 2020.

 

وفي الفترة بين 14 و 20 سبتمبر، أدخل ما متوسطه 59.4 مريض بكوفيد -19 إلى المستشفيات كل يوم، وهو رقم مستقر مقارنة بالأسبوع السابق.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا