السودان يكشف هوية قائد الانقلاب العسكري الفاشل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف وزير الدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، هوية قائد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وعددا من الضباط المصاحبين له.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في بيان أن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع انعقد مساء اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بهدف استعراض الموقف الأمني في البلاد.

وأضاف البيان أن الاجتماع جاء بعدما وردت معلومات للأجهزة الأمنية، مساء أمس وصباح اليوم، تفيد بوجود خطط وتحركات لتنفيذ انقلاب عسكري بقيادة "اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي)".

وأوضح البيان أن اللواء عاونه في خطته الانقلابية 22 ضابطا آخرين ولهم رتب عسكرية مختلفة إلى جانب عدد آخر من ضباط الصف والجنود.