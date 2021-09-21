شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الزعيم عبد الناصر تنعى المشير طنطاوى: كان مثلا يحتذى به فى الصدق والتفانى والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر، في بيان له، أن هذا القائد العظيم كان مثلا يحتذى به فى الصدق والتفاني من أجل الوطن، حيث تحمل مسئولية إدارة البلاد خلال أوقات عصيبة بما حوته من أحداث فارقة فى مصير وطننا، واستطاع بحكمته وبصيرته أن يصل بمصر إلى بر الأمن الأمان.

وتابع عبد الحكيم عبد الناصر: رحم الله الفقيد الراحل وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.