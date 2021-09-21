شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكس مجلس الشيوخ، العلم اليوم، على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، نعى باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى أفنى حياته في خدمة الوطن.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المشير طنطاوى ساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.

وتابع: "رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".