روسيا.. تسجيل 812 حالة وفاة و 19179 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا كبيرا في حالات الوفيات اليومية بفيروس "كورونا" في ثاني أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة.



وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - عن تسجيل 812 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس /778 حالة/ لتبلغ حصيلة ضحايا الفيروس 199 ألفا و 808 حالات وفاة.

وذكر أنه تم تسجيل 19179 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجماليهم 7 ملايين و313 ألفا و851 اصابة، فيما تماثل 15437 مريضا للشفاء، ليرتفع مجموع المتعافين إلى ستة ملايين و 526 ألفا و111 شخصا.