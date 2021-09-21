شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 42.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0%، اليوم الثلاثاء، مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 3ر42 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بمقدار 64ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0% عن اليوم السابق.