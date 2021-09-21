شكرا لقرائتكم خبر عن أول جريمة قتل بسبب «كمامة» في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفع مقتل عامل في محطة بنزين بألمانيا بالرصاص، بسبب خلاف على ما يبدو حول ارتداء الكمامة، ساسة بارزين للتحذير من "تطرف" أولئك الذين يعارضون إجراءات الوقاية من جائحة كورونا

وفي الحادث الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع، يُشتبه في أن رجلا "49 عاما" كان في متجر بمحطة بنزين في بلدة إيدار-أوبرشتاين غربي ألمانيا استشاط غضبا عندما رفض المحاسب بيعه بسبب عدم ارتدائه كمامة.

وقال المدعي العام، كاي فورمان، أمس الاثنين إن الجاني المشتبه به المحتجز الآن اعترف بقتل الطالب "20 عاما" برصاصة في الرأس، مدعيا أن أعباء الجائحة دفعته إلى فعل ذلك.