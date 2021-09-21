ارتفاع التضخم السنوي في لبنان إلى أعلى معدل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت شركة "بلومبيرغ" للخدمات الإخبارية والمعلومات المالية، الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى أعلى معدل.

وجاء في حديث للشركة في "تويتر"، أن "معدل التضخم السنوي في لبنان إرتفع إلى أعلى معدل متجاوزاً ‎زيمبابوي وفنزويلا".

وأضافت "أصبح ٧٥ ٪ من السكان في براثن الفقر".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.