القضايا العالمية على طاولة لقاء بايدن -غوتيريش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث جرى خلال اللقاء بحث مجموعة واسعة من القضايا العالمية ذات الإهتمام المشترك.



وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أشار إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء مجددا على الشراكة القوية التي تربط بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، "والتي تستند بشكل خاص إلى القيم المشتركة التي تشمل احترام حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية والقانون الدولي".

كما تناول اللقاء بحث الحاجة الملحة لتعزيز عمل الجانبين معًا، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لإنهاء جائحة COVID-19، والاستعداد للتهديدات المستقبلية للأمن الصحي، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز النظم الغذائية والأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، ومنع النزاعات وتخفيفها، وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم.

وجدد البيان موقف الرئيس الأمريكي، المؤكد على أن التحديات العالمية المعقدة لا يمكن التصدي لها إلا من خلال حلول عالمية حقيقية، وهو النهج الذي أشار إلى أنه ينعكس في رؤيته لإعادة البناء بشكل أفضل.وشدد على الدور الفريد الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل تحقيق الرخاء والسلام والأمن للجميع.

ومن جانبه أصدر مكتب الأمين العام بيانا مماثلا، أوضح خلاله فحوى ما جاء على لسان الأمين العام خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، واصفا التعاون ما بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بمثابة ركيزة أساسية.

وعبر غوتيريش، للرئيس الأمريكي عن رغبة الأمم المتحدة لتعميق التعاون بين الجانبين، ولا سيما وأنهما يتشاركان "نفس القيم، والاهتمامات، ونفس الالتزام تجاه الناس في العالم، خاصة تجاه الفئات الأكثر ضعفًا وأولئك الذين تأثروا بشكل كبير بالجائحة، وبتداعيات المناخ ، وغيرها من التحديات العالمية الأخرى".