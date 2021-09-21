بايدن: "حل الدولتين هو الأفضل" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي "الحل الأفضل" لضمان مستقبل إسرائيل.



وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال بايدن إن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه".

وأضاف "لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية تعيش في سلام إلى جانب دول فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة".

وتابع "ما زلنا بعيدين جداً عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم".