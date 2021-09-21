بايدن: نريد فتح حقبة دبلوماسية جديدة بعد نهاية الحرب في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير".



وأضاف "خلال الأشهر الثمانية الأخيرة أعطيت الأولوية لإعادة بناء تحالفاتنا وإحياء شراكاتنا، والإقرار بأنها أساسية لأمن الولايات المتحدة وازدهارها الدائمين"، فيما الولايات المتحدة غارقة في أزمة دبلوماسية لا سابق لها مع فرنسا، أقدم حليف لها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران "بالمثل"، واعداً بمنع طهران من تملك القنبلة الذرية.

وأوضح "تبقى الولايات المتحدة عازمة على منع الأسلحة النووية الإيرانية"، مضيفاً أن بلاده "تعمل مع الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا للتوصل دبلوماسياً وبأمان كامل إلى عودة إيران إلى الاتفاق النووي".