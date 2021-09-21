مقتل طيارين بتحطم مروحية شمال الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين عقب تحطم مروحية عسكرية في ولاية جامو وكشمير الهندية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير اناند للصحافيين إن الطيارين أصيبا بشدة في الحادث الذي وقع في منطقة باتنيتب، وجرى إجلاؤهما إلى أقرب منشأة طبية ولكن توفيا متأثرين بجراحهما.

وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية محطمة على تل والسكان المحليون يحاولون إخراج الطيارين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المروحية تحطمت بسبب ضعف الرؤية لظروف الضباب، ولكن سوف يتم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.

وقدم الوزير الاتحادي جيتندرا سينغ تعازيه لأسر الضحيتين.

ويشار إلى أن هذا ثاني حادث تحطم مروحية يقع خلال الأسابيع الأخيرة في جامو وكشمير.