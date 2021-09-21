دائنون يطالبون الحكومة اللبنانية الجديدة بالتحرك لإعادة هيكلة الديون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

حث دائنون دوليون للبنان الحكومة الجديدة على استئناف الجهود لإعادة هيكلة السندات المقومة بعملات أجنبية، وأبدوا الاستعداد للعمل عن كثب مع السلطات للتوصل لحل مستدام.



وتتألف "المجموعة المخصصة لحاملي سندات لبنان" من العديد من المؤسسات الكبيرة التي تحمل سندات سيادية لبنانية، وتم تشكيلها في مارس(أذار) 2020 بعد أن تخلفت البلاد عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المجموعة القول في بيان: "تأمل المجموعة وتتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على عملية إعادة هيكلة سريعة وشفافة وعادلة للديون".

ولفتت المجموعة إلى أن "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل واضح مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع الدائنين الدوليين للبنان والشركاء في القطاع الرسمي".

وأوضحت بلومبرغ أن المستثمرين الدوليين يمتلكون جزءاً كبيراً من السندات الدولية اللبنانية، وسيكون الاتفاق معهم ضرورياً إذا كانت الحكومة ستعود في نهاية المطاف إلى سوق الديون.