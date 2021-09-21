السعودية تؤكد التزامها بالحل السياسي للأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أكدت السعودية الثلاثاء التزامها بالحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية معلنة دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة.



وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء "أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها".

وجدد المجلس "دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعَالم وما أشارت إليه خلال انعقاد دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن استمرار إيران في انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة وتوقفها عن الالتزام بالبرتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها النووية وتطويرها".

وأوضح القصبي "أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ذلك ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة من مضامين استعرضت تطورات القضايا السياسية في المنطقة والعالم بالإضافة إلى مستجدات العمل الخليجي المشترك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيزه في جميع المجالات.

أكدت السعودية الثلاثاء التزامها بالحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية معلنة دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء "أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها".

وجدد المجلس "دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعَالم وما أشارت إليه خلال انعقاد دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن استمرار إيران في انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة وتوقفها عن الالتزام بالبرتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها النووية وتطويرها".

وأوضح القصبي "أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ذلك ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة من مضامين استعرضت تطورات القضايا السياسية في المنطقة والعالم بالإضافة إلى مستجدات العمل الخليجي المشترك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيزه في جميع المجالات.