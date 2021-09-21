اليمن يسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وخمس حالات وفاة الثلاثاء، انخفاضاً من 51 إصابة وست وفيات الإثنين.



وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان أن محافظة حضرموت النفطية في شرق البلاد، بؤرة تفشي الوباء، واصلت تصدر حالات الإصابة والوفاة بالفيروس منذ بدء موجة تفش ثالثة قبل أكثر من شهر، حيث سجلت 14 إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة في مأرب.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8752 إصابة، تعافى منها 5419 ولا تزال هناك 1679 حالة نشطة. وبلغ إجمالي الوفيات 1654 .

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي المرض في اليمن في أبريل (نيسان) عام 2020.