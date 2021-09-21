مقتل متطوع في الشرطة الإسرائيلية في حادث دهس بسيارة يقودها فلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل متطوع في الشرطة وإصابة شرطي بجروح متوسطة إثر تعرضهما لحادث دهس في نهاريا صباح اليوم الثلاثاء بسيارة يقودها فلسطيني.



ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد جرى اعتقال قائد السيارة، و تحقق الشرطة في جميع الاحتمالات بما في ذلك "الخلفية القومية المتطرفة".

وتقوم قوات من الشرطة بأعمال تمشيط بحثا عن أشخاص آخرين كانوا داخل السيارة وقت وقوع الحادث.

وذكرت الهيئة أنه من المحتمل أن السيارة كان تقلّ عمالا فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل دون أن تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة.

ويحمل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تصاريح للعمل في إسرائيل، ويعمل كثيرون منهم في قطاع البناء. كما يعمل بعض الفلسطينيين في إسرائيل بشكل غير قانوني.