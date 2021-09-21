التعاون الإسلامي: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين (مفخختين)، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.



وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

كما أكّد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.