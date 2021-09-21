مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.



وكان بليحق أكد أن مجلس النواب قرر في جلسة، الإثنين، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وأضاف بليحق أن النواب اتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم.