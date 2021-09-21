تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.



وأكد التحالف في بيان صحافي اليوم أن "قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما شدد على أنه "تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة".

وكان التحالف أعلن أمس الإثنين، تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي في منطقة الصليف، التي تعد أكبر مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.