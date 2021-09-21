قطر: السعودية تسلمت أوراق اعتماد القنصل العام بجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ذكرت وزارة الخارجية القطرية بحسب ما ذكر موقعها الرسمي على تويتر بأن المملكة العربية السعودية تسلمت أوراق اعتماد القنصل العام لقطر في جدة.



وأشارت الخارجية القطرية بأن مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، تسلم أوراق اعتماد القنصل العام لدولة قطر بجدة راشد بن سعيد الخيارين.

وذكرت أن مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الحملي تمنى للقنصل العام القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.