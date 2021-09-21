شكرا لقرائتكم خبر الجيش العراقي للإيرانيين: تحركاتكم عدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدت رئاسة أركان الجيش العراقي التحركات الإيرانية الأخيرة في شمال العراق عدوانية وغير مبررة.

وأكدت ردا على تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بشأن استمرار عمليات القوات الإيرانية، أن «العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار»، مشددة على ضرورة «التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة».

وأضافت «على هذا الأساس نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيرا إلى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السيد اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وذكرت أن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مبنية على التعاون وحسن الجوار، وشهدت تطورا ملحوظا بين البلدين في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة، خاصة في الجانبين الأمني والعسكري.

وطالب باقري الحكومة العراقية باتخاذ خطوات لمنع أنشطة جماعات مسلحة (كردية إيرانية) مناهضة للجمهورية الإسلامية، متمركزة في جبال شمال العراق المحاذية للحدود الإيرانية.

وتطرق باقري خلال مراسم تقديم النائب الجديدة له، إلى الضربات التي شنها «الحرس الثوري» أخيرا على مواقع للمسلحين المناهضين لإيران في شمال العراق، في إقليم كردستان العراق، مرجحا أن هذه الجماعات المسلحة كثفت أنشطتها خلال العام الأخير، بتحريض من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية في المنطقة، وأكد أن إيران لن تقبل بذلك وستواصل عملياتها بغية اقتلاع هذه الجماعات المسلحة، مضيفا أن الجمهورية الإيرانية لن تسمح بتنفيذ أي أعمال تخريبية عند حدودها.