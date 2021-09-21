شكرا لقرائتكم خبر روسيا: تعرضنا لحرب الكترونية نصفها من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أمس أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات الالكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، نصفها من الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في بيان «خلال الانتخابات الحالية، واجهت لجنة الانتخابات المركزية عددا غير مسبوق من الهجمات الالكترونية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 50% منها على وجه التحديد من أراضي الولايات المتحدة»، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان «نريد أن نحصل على تفسيرات شاملة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد».