روسيا: تعرضنا لحرب الكترونية نصفها من أمريكا

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وقالت السفارة في بيان «خلال الانتخابات الحالية، واجهت لجنة الانتخابات المركزية عددا غير مسبوق من الهجمات الالكترونية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 50% منها على وجه التحديد من أراضي الولايات المتحدة»، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان «نريد أن نحصل على تفسيرات شاملة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد».
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