ترمب: أمريكا ستصبح من دول العالم الثالث

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وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، ونقلته وكالة «تاس» الروسية، إن «ما يحدث في بلادنا حاليا لم يحصل هنا في أي وقت مضى. لقد تسلل ملايين الناس، لكن هناك أعدادا أكبر في طريقهم إلينا».
وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بعد توليه السلطة في يناير 2021، اتباع سياسات جديدة في مجال الهجرة، وخفف القوانين المتعلقة بها وأوقف برنامج إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك.
وعلى خلفية هذه الإجراءات ارتفع تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد وبلغ مستوى 200 ألف شخص مما يمثل عددا قياسيا منذ بداية القرن الـ21.
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