طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس "في أقرب وقت"

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كابول: أكدت طالبان الثلاثاء أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى المدارس، بعدما أعلنت عن باقي تشكيلتها الحكومية والتي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والمتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية "ذبيح الله مجاهد" في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة .. سيتم ذلك في أقرب وقت". كما أعلن أسماء باقي الوزراء في حكومة الحركة وجميعهم رجال فيما لم يأت على ذكر وزارة تعنى بشؤون المرأة.

وكان قد أكد في تصريح له، بأن موظفات وزارة شؤون المرأة سيتم توظيفهن في بقية الدوائر الحكومية، كما سيُصرَف لهن رواتب الفترة الماضية أيضاً.