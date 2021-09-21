جوتيريش يندد بمحاولة الانقلاب في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء، بمحاولة الانقلاب في السودان، حسبما ذكرت العربية.

ودعا جوتيريش في أول تعليق له على الأحداث التي شهدها السودان اليوم، إلى مستقبل ديمقراطي في البلاد.

اعتقلت السلطات السودانية جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان وبدء التحقيق معهم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

ووفق (سونا)، أحبطت السلطات الأمنية والعسكرية في السودان فجر الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".