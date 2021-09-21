انتزعوها من والدتها داخل "توكتوك".. أهالي ينقذون طفلة من الاختطاف بالمنوفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نجح أهالي بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط رجل وسيدة، حاولا خطف طفلة، لم تتجاوز الرابعة من عمرها.

روى شهود عيان تفاصيل الواقعة، لـ"الخليج 365"، إذ تفاجئ الأهالي بصراخ أم الطفلة التي حاول المتهمين انتزاع طفلتها من يدها داخل مركبة "توكتوك"، قبل أن يلحق عدد من الشباب بهما في نهاية الطريق الترابي الواصل بين القرية وأخرى مجاورة، ويتمكنوا من تحرير الطفلة بعد الاعتداء بالضرب على المتهمين.

أبلغ الأهالي مركز شرطة منوف، وتسلمت قوة بقيادة الرائد مراد أبو الدهب المتهمين، واصطحبتهما لمركز شرطة منوف، وحرر محضر بالواقعة.