الأمم المتحدة تدعو أمريكا والصين إلى الحوار والتفاهم

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء الولايات المتحدة والصين على بدء حوار محذرا من عالم يزداد انقساما. وقال جوتيريش خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة "هذه وصفة للمتاعب. سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة. من أجل استعادة الثقة واثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون" مضيفا "نحن بحاجة للحوار، والتفاهم".



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