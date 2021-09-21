14 انقلابا عسكريا في السودان

فيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في السودان عن فشل انقلاب عسكري، اليوم، قام به مجموعة من الضباط الموالين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

شهد السودان على مدى 65 عاما من بين 14 انقلابا عسكريا نجح منها 5 فقط، ، وللسودان سجل حافل في الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة، منذ استقلاله في عام 1956:

5 انقلابات ناجحة

17 نوفمبر 1958: أول انقلاب عسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود، استمر الحكم لمدة 7 سنوات، وكان انقلابه في الحقيقة استلاماً للسلطة من رئيس وزرائها آنذاك عبدالله خليل.

21 أكتوبر 1964: أول ثورة شعبية، وهي أكبر ثورة شعبية في تاريخ البلاد أتت بحكومة ديمقراطية جديدة (حكومة سر الختم الخليفة).

25 مايو 1969: قاده العميد جعفر نميري، ومجموعة من الضباط، امتد حكم النميري (16) عاماً (ضد الفريق عبود)

30 يونيو 1989: انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين بزعامة الدكتور حسن الترابي (ضد حكومة الصادق المهدي).

19 ديسمبر 2018 حتى 11 أبريل 2019: ثورة (تسقط بس) سلسلة احتجاجات والمظاهرات والعصيان المدني والإضرابات في بعض المدن أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير.

9 انقلابات فاشلة

1957: (ضد إسماعيل الأزهري)

انقلاب قادته مجموعة من ضباط أشهرهم: إسماعيل كبيدة أحمد عبدالوهاب، وعبدالرحيم شنان، محيى الدين أحمد عبدالله

الانقلاب الثاني: (ضد الفريق عبود)

- قاده الرشيد الطاهر بكر (تيار إسلامي)

1971: 19 يوليو - (ضد النميري)

قاده هاشم العطا وعشرات من الضباط والجنود وتم الاستيلاء جزئياً على الخرطوم لمدة يومين

1975: (ضد النميري)

محاولة انقلابية ضد النميري بقيادة الضابط حسن حين

1976: (ضد النميري)

انقلاب المعارضة السياسية لنظام النميري، بقيادة العميد محمد نور سعد.

1990: (ضد البشير)

أطلق عليه «انقلاب رمضان» بقيادة اللواء عبدالقادر الكدرو، واللواء طيار محمد عثمان حامد.

1992: (ضد البشير)

محاولة انقلاب بقيادة العقيد أحمد خالد، انتسبت إلى «حزب البعث السوداني».

2004: (ضد البشير)

محاولة انقلاب حزب «المؤتمر الشعبي».

21 سبتمبر 2021: (مرتبط بالبشير)

محاولة انقلاب فاشلة بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي واعتقال ضباط ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس السابق عمر البشير