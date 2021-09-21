رئيس السلفادور: أنا دكتاتور

استبدل رئيس دولة السلفادور كلمة «رئيس» في معرفة بشبكة تويتر إلى كلمة «دكتاتور»، ولم يتم حتى هذه اللحظة تحديد الأسباب الحقيقية وراء تغييره للمصطلح.

وتعد السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين وتسمح بتداولها كعملة قانونية بجانب الدولار الأمريكي الذي يعد عملة البلاد الأساسية جاء ذلك الاعتماد في أوائل الشهر الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي ظهرت احتجاجات مناهضة للحكومة في السلفادور تندد باعتماد البيتكوين كعملة قانونية ملوحين بلافتات تحمل عبارات ضد الدكتاتورية والبيتيكوين.

وتذكر وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن المخاطر المرتبطة باعتماد البيتيكوين كعملة قانونية في السلفادور تفوق الفوائد المحتملة، ولها آثار سلبية على التصنيف الائتماني، كما أنه يهدد آمال السلفادور في الحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.