المعارضة الكندية تقر بالهزيمة بعد فوز ترودو بولاية ثالثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 6:11 مساءً

أقر إيرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا بالهزيمة، بعد أن فشل في منع الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو من الحصول على فترة ولاية ثالثة.

وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، قال أوتول إنه اتصل بترودو لتهنئته، فيما توقعت شبكات تلفزيونية فوز الليبراليين بحكومة أقلية.

وفاز الليبراليون بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا يوم أمس الإثنين، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام، في نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي بعد حملة انتخابية بالغة الصعوبة.

وأغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19,00 (02,00 ت غ الثلاثاء)، وذلك في مقاطعتي بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ، ويوكون.

واعتبارا من الساعة 12:40 صباحا (0440 بتوقيت غرينتش)، كان المحافظون يتقدمون في 121 مقعدا من 338 مقعدا، بينما كان الليبراليون في 157.