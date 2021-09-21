الجمعة.. ميقاتي يلتقي ماكرون بحثا عن دعم دولي للبنان

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن جدول الأعمال الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأخير سيستضيف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة المقبلة.



يأتي الاجتماع بعد أن فازت الحكومة اللبنانية الجديدة بثقة البرلمان الإثنين على برنامج سياسي يهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وعبرت الحكومة اللبنانية الجديدة، اختبار البرلمان وحصلت على ثقة 85 نائباً في جلسة شهدت عدداً من السجالات، وفتح ملف "المازوت" الإيراني.

وبعد يوم ماراثوني طويل تخلّلته 20 كلمة لنواب مثلوا كتلهم الحزبية، وآخرين مستقلين، حصلت حكومة نجيب ميقاتي على ثقة 85 نائباً من أصل 100 نائب حضروا الجلسة، فيما رفض 15 نائبا منح الثقة لها.

ونالت حكومة ميقاتي ثقة كل من كتل "لبنان القوي" و"التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة"، و"اللقاء الديمقراطي" و"تيار المردة"، و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" وكتلة "الوسط المستقل"، والنواب المستقلين جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، ايلي الفرزلي، وادي دمرجيان.

وورفضت كتلة "تكتل الجمهورية القوية"، والنواب شامل روكز، جميل السيد وأسامة سعد، وجهاد الصمد، منح الثقة للحكومة.

وشهدت جلسة مناقشة برنامج الحكومة، سجالاً بين رئيس تكتل "لبنان القوي"، النائب جبران باسيل، ونائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، على خلفية اتهام باسيل لعدد من الوزراء والنواب بتحويل الأموال إلى الخارج.

وقاد ماكرون في أعقاب انفجار كارثي في مرفأ بيروت أوائل أغسطس/آب من العام الماضي جهود تشكيل حكومة في لبنان لكن ضغوطه فشلت في دفع الفرقاء على تجاوز خلافتهم وتأليف وزارة من التكنوقراط.

ولكن باريس التي رحبت بجهود ميقاتي ما زالت ملتزمة على ما يبدو بتوفير الغطاء السياسي للبنان في بحثه عن دعم مالي دولي لواجهة أعنف أزمة اقتصادي يشهدها منذ انتهاء الحرب الأهلية تسعينيات القرن الماضي.