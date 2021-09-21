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فريدة الحوسني تؤكد أن الإمارات تسجل أدنى نسبة في عدد الإصابات بكورونا منذ عام

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم  إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس (كوفيد 19).

 

وقالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات تشير النتائج والبيانات إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة بكوفيد19 في الدولة حيث حققت انخفاضاً بنسبة 60% مقارنةً بشهر أغسطس الماضي لتسجل بذلك أدنى نسبة في عدد الإصابات منذ عام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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