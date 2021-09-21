شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها لـ 427 بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 427 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 101 مريض من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 36 مريضا، وراجع 33 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 51 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 30 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 13 تحليلا لـ 11 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 41 صورة أشعة لـ 28 مريضا، كما تم إعطاء 45 لقاحا في عيادة المطاعيم لـ 15 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 405 وصفات طبية.