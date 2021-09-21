روسيا تعلن تعرضها لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية

موسكو ـ د.ب.أ: أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، نصفها من الولايات المتحدة. وقالت السفارة في بيان: “خلال الانتخابات الحالية، واجهت لجنة الانتخابات المركزية عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 50% منها على وجه التحديد من أراضي الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان: “نريد أن نحصل على تفسيرات شاملة من الجانب الأميركي في هذا الصدد”. يُذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رجحت في وقت سابق، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية لاستهداف النظام الانتخابي الروسي.

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