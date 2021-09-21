نيويورك – العُمانية: شاركت السلطنة في اجتماع وزاري عربي على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثّل السلطنة سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. تم خلال الاجتماع التأكيد على المواقف الثابتة للدول العربية حول عدد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تؤكد موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية فـي اجتماع وزاري عربي بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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